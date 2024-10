Ilfoglio.it - Che strano ci sono tre inglesi in testa alla Champions

(Di sabato 26 ottobre 2024)fine, come l’amore vince sempre sull’invidia e sull’odio, così anche la realtà vince sulle seghe mentali. Bella la Serie A, fortissime le italiane in Europa, spettacolare la competizione dalle vostre parti, poi però le prime tre nella classifica dellaLeaguetre. “Siete primi in Premier e, qual è il vostro segreto?”, ha chiesto un giornalista a Szoboszlai del Liverpool: “Nessun segreto, ci facciamo un culo così”, ha risposto il giocatore compagno di squadra di quel Chiesa che in Italia sembrava corresse più di tutti e in Inghilterra non vede il campo nemmeno durante il riscaldamento prepartita. “Non so quando raggiungerà il livello dei compagni ma capisco la sua grande delusione – ha detto il manager dei Reds, Arne Slot – è arrivato in un campionato dove l’intensità è molto più alta rispettoSerie A.