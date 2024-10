Notizie.com - Calendario pensioni novembre, spiacevole sorpresa: a chi slitterà l’accredito

(Di sabato 26 ottobre 2024) È stato reso noto ildei pagamenti delleper quanto riguarda il mese di2024: tutte le date da segnare. Si avvicina l’inizio del mese di, quando l’Inps, come di consueto, provvederà ad erogare gli importi spettanti per lee le altre prestazioni. I pagamenti, però, subiranno dei leggeri ritardi sia per chi ha sceltosu conto corrente sia per chi procederà con il ritiro presso gli uffici postali.: a chi(Notizie.com)Il, in entrambi i casi, è stato già reso noto, ma contrariamente a quanto avviene ogni mese, l’erogazione non prenderà il via il primo giorno del mese a causa della festività di Ognissanti, riconosciuta a livello nazionale. Il 1°, dunque, non viene considerato un giorno bancabile e gli uffici postali rimarranno chiusi.