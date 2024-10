Anno nero per gli aerei i ritardi portano danni per 35 miliardi di euro alle compagnie

Anno nero per gli aerei, i ritardi portano danni per 3,5 miliardi di euro alle compagnie (Di sabato 26 ottobre 2024) Il 2024 si è rivelato un Anno nero per il trasporto aereo in europa. Nonostante un aumento costante del traffico e una domanda di viaggi che ha raggiunto livelli record dopo la pandemia, il settore ha affrontato disservizi senza precedenti. Lo afferma uno studio condotto da RimborsoAlVolo, un’azienda specializzata nel settore, che ha analizzato i disagi subiti e le conseguenze per passeggeri e compagnie aeree. Quasi 16,9 milioni di minuti di ritardo Il periodo che ha registrato i maggiori disagi per i viaggiatori è stato quello da giugno a settembre, ovvero in pieno periodo estivo, causando un impatto economico stimato di 3,5 miliardi di euro per le compagnie aeree. I ritardi complessivi dei voli durante l’estate hAnno raggiunto 16,9 milioni di minuti, con un aumento del 44% rispetto al 2019 e del 48% rispetto al 2023, secondo i dati di eurocontrol. Quifinanza.it - Anno nero per gli aerei, i ritardi portano danni per 3,5 miliardi di euro alle compagnie Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il 2024 si è rivelato unper il trasporto aereo inpa. Nonostante un aumento costante del traffico e una domanda di viaggi che ha raggiunto livelli record dopo la pandemia, il settore ha affrontato disservizi senza precedenti. Lo afferma uno studio condotto da RimborsoAlVolo, un’azienda specializzata nel settore, che ha analizzato i disagi subiti e le conseguenze per passeggeri eaeree. Quasi 16,9 milioni di minuti di ritardo Il periodo che ha registrato i maggiori disagi per i viaggiatori è stato quello da giugno a settembre, ovvero in pieno periodo estivo, causando un impatto economico stimato di 3,5diper leaeree. Icomplessivi dei voli durante l’estate hraggiunto 16,9 milioni di minuti, con un aumento del 44% rispetto al 2019 e del 48% rispetto al 2023, secondo i dati dicontrol.

