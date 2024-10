Allerta, no a misure straordinarie (Di sabato 26 ottobre 2024) Nessuna decisione straordinaria: al momento, le operazioni di voto relative alle elezioni regionali, previste domani e lunedì, si terranno regolarmente. È quanto emerso dalla riunione tenutasi ieri mattina a Genova tra le quattro Prefetture liguri e i tecnici di Arpal, l’Agenzia regionale che si occupa anche delle previsioni meteorologiche. Scongiurate per il momento misure straordinarie legate all’ondata di maltempo che prevede, fino alle 11 di oggi (salvo ulteriori comunicazioni), Allerta arancione nello spezzino e in buona parte del resto della Liguria. Un’ondata di maltempo "che si accentuerà nelle prossime ore" si legge nella nota istituzionale. Dagli ultimi modelli previsionali, il fronte della perturbazione dovrebbe passare questa sera, mentre domenica e lunedì, giornate di voto, la situazione dovrebbe attenuarsi, senza grosse criticità ai seggi. Lanazione.it - Allerta, no a misure straordinarie Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nessuna decisione straordinaria: al momento, le operazioni di voto relative alle elezioni regionali, previste domani e lunedì, si terranno regolarmente. È quanto emerso dalla riunione tenutasi ieri mattina a Genova tra le quattro Prefetture liguri e i tecnici di Arpal, l’Agenzia regionale che si occupa anche delle previsioni meteorologiche. Scongiurate per il momentolegate all’ondata di maltempo che prevede, fino alle 11 di oggi (salvo ulteriori comunicazioni),arancione nello spezzino e in buona parte del resto della Liguria. Un’ondata di maltempo "che si accentuerà nelle prossime ore" si legge nella nota istituzionale. Dagli ultimi modelli previsionali, il fronte della perturbazione dovrebbe passare questa sera, mentre domenica e lunedì, giornate di voto, la situazione dovrebbe attenuarsi, senza grosse criticità ai seggi.

