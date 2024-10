Wsj, da Mosca dati agli Houthi per colpire le navi in Mar Rosso (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Russia ha fornito dati dei target ai ribelli Houthi dello Yemen per i loro attacchi alle navi occidentali nel Mar Rosso con missili e droni, aiutando il gruppo sostenuto dall'Iran ad assaltare un'arteria importante per il commercio globale e destabilizzando ulteriormente la regione. Lo scrive in esclusiva il Wall Street Journal. Gli Houthi hanno iniziato a utilizzare i dati satellitari russi trasmessi tramite membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran, che erano integrati con le milizie ribelli nello Yemen, ha affermato una delle tre fonti del Wsj. Quotidiano.net - Wsj, da Mosca dati agli Houthi per colpire le navi in Mar Rosso Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Russia ha fornitodei target ai ribellidello Yemen per i loro attacchi alleoccidentali nel Marcon missili e droni, aiutando il gruppo sostenuto dall'Iran ad assaltare un'arteria importante per il commercio globale e destabilizzando ulteriormente la regione. Lo scrive in esclusiva il Wall Street Journal. Glihanno iniziato a utilizzare isatellitari russi trasmessi tramite membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran, che erano integrati con le milizie ribelli nello Yemen, ha affermato una delle tre fonti del Wsj.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hai salvato un nuovo articolo - La Russia, in questo caso, ha supportato gli Houthi - sostenuti dall'Iran ma designati dagli Stati Uniti come gruppo terroristico - mentre portavano a termine una serie di attacchi in una delle rotte ... (corriere.it)

Wall Street Journal: da Mosca dati agli Houthi per colpire le navi nel Mar Rosso. Strage senza fine a Gaza, ma ripartono i negoziati - Hamas si dice pronto a fermare i combattimenti se Israele si impegna su una tregua a Gaza. Lo ha detto un funzionario della fazione palestinese, annunciando di aver discusso… Leggi ... (informazione.it)

Wsj, da Mosca dati agli Houthi per colpire le navi in Mar Rosso - La Russia ha fornito dati dei target ai ribelli Houthi dello Yemen per i loro attacchi alle navi occidentali nel Mar Rosso con missili e droni, aiutando il gruppo sostenuto dall'Iran ad assaltare un'a ... (ansa.it)

Domenica vertice tra capi Mossad, Cia, 007 Egitto e Qatar | Wall Street Journal: Mosca ha fornito dati agli Houthi per colpire navi nel Mar Rosso - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 385. Il capo del Mossad David Barnea parteciperà domenica a un vertice in Qatar insieme al capo della Cia, al direttore dell'intelligence ... (msn.com)