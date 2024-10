Usa: Nasa, rapporti Musk-Putin vanno indagati, se veri sono preoccupanti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Washington (Usa), 25 ott. (LaPresse) – Le notizie sui contratti tra Elon Musk e Vladimir Putin vanno indagati. E’ quanto chiede il numero uno della Nasa, Bill Nelson. Se questi contatti fossero confermati, afferma Nelson, “sarebbe preoccupante”, visti i rapporti delle aziende di Musk con le agenzie federali Usa. Nelson si riferisce a un articolo del Wall Street Journal pubblicato giovedì sera secondo cui Elon Musk, la persona più ricca del mondo e uno dei sostenitori più in vista e facoltosi di Donald Trump, è in contatto regolare con il presidente russo dal 2022. Lapresse.it - Usa: Nasa, rapporti Musk-Putin vanno indagati, se veri sono preoccupanti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Washington (Usa), 25 ott. (LaPresse) – Le notizie sui contratti tra Elone Vladimir. E’ quanto chiede il numero uno della, Bill Nelson. Se questi contatti fossero confermati, afferma Nelson, “sarebbe preoccupante”, visti idelle aziende dicon le agenzie federali Usa. Nelson si riferisce a un articolo del Wall Street Journal pubblicato giovedì sera secondo cui Elon, la persona più ricca del mondo e uno dei sostenitori più in vista e facoltosi di Donald Trump, è in contatto regolare con il presidente russo dal 2022.

