Uccisa nel Parmense fermato il marito

12.05 Per l'omicidio della 62enne trovata morta ieri a Medesano, nel Parmense, è stato fermato il marito. L'uomo, pensionato 65enne, è stato rintracciato ad Orbetello, nel Grossetano, ed è stato interrogato tutta la notte. La donna, infermiera in pensione, era stata trovata uccisa con un colpo di fucile alla testa nella sua abitazione da un nipote. Era già deceduta da giorni. In casa della coppia è stata trovata una carabina di piccolo calibro, che potrebbe essere l'arma del delitto.

