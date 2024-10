Spostamento del mercato, il Pd attacca: “Sventato il pericolo del caos” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo essere stata sommersa dalle critiche per settimane su tutti i fronti l’Amministrazione Mastella ha dovuto fare marcia indietro sullo Spostamento del mercato, rinnegando le bizzarre idee sostenute fino ad oggi su via Pascoli e riconoscendo che le questioni poste dall’opposizione erano assolutamente fondate.È stato Sventato così il pericolo del caos in merito allo Spostamento del mercato rionale di zona Mellusi. L’ultima decisione comunicata dalla Giunta Mastella di utilizzare per entrambi i giorni gli stalli di via Delcogliano è sicuramente in finale la meno impattante per le esigenze di tutti. Anteprima24.it - Spostamento del mercato, il Pd attacca: “Sventato il pericolo del caos” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo essere stata sommersa dalle critiche per settimane su tutti i fronti l’Amministrazione Mastella ha dovuto fare marcia indietro sullodel, rinnegando le bizzarre idee sostenute fino ad oggi su via Pascoli e riconoscendo che le questioni poste dall’opposizione erano assolutamente fondate.È statocosì ildelin merito allodelrionale di zona Mellusi. L’ultima decisione comunicata dalla Giunta Mastella di utilizzare per entrambi i giorni gli stalli di via Delcogliano è sicuramente in finale la meno impattante per le esigenze di tutti.

