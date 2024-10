Sfilza di reati in poche ore: minacce, danneggiamento e ricettazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) I carabinieri hanno denunciato un giovane per minaccia aggravata, danneggiamento, porto abusivo di oggetti atti a offendere e ricettazione di una bicicletta restituita all’avente diritto. Gli episodi criminosi si sono verificati in quattro momenti diversi e a distanza di poche ore. Protagonista Vicenzatoday.it - Sfilza di reati in poche ore: minacce, danneggiamento e ricettazione Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) I carabinieri hanno denunciato un giovane per minaccia aggravata,, porto abusivo di oggetti atti a offendere edi una bicicletta restituita all’avente diritto. Gli episodi criminosi si sono verificati in quattro momenti diversi e a distanza diore. Protagonista

