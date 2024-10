Scatta l'esposto alla Corte dei Conti sul contratto di Grillo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, chiede di fare chiarezza: "Da dove arrivano questi soldi? Si accertino eventuali irregolarità nella gestione del denaro pubblico" Ilgiornale.it - Scatta l'esposto alla Corte dei Conti sul contratto di Grillo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, chiede di fare chiarezza: "Da dove arrivano questi soldi? Si accertino eventuali irregolarità nella gestione del denaro pubblico"

