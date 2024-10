Noinotizie.it - Salento, infarto durante la doccia: morta 33enne giocatrice di volley Torre San Giovanni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Aveva solo 33 anni Valentina Sergi, la pallavolista originaria diSan, marina di Ugento, in forza alla società di serie C Astradi Presicce-Acquarica, spirata per un improvviso malore mentre faceva la. La giovane donna ieri mattina era nella sua casa diSaninsieme al compagno. È stato proprio lui a rendersi conto di quanto era accaduto ed a dare l’allarme, ma purtroppo per Valentina non c’era più nulla da fare. Unanime il cordoglio di amici, colleghi sportivi e conoscenti, tutti increduli e attoniti per una morte al momento inspiegabile ma che ha creato sgomento e mestizia. Molto conosciuta nel mondo pallavolistico salentino, Valentina era anche una imprenditrice. A Ugento gestiva infatti una gelateria, il Caffè Teatro. La Astrale ha dedicato un messaggio di addio: Era difficile non volerti bene.