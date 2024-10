Pascale prepara la discesa in politica: “Mi candiderei con FI, ma è schiacciata su posizioni di Meloni” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi, non nasconde i suoi progetti: è pronta a scendere in politica. Ma non condivide la linea, e soprattutto gli alleati, del partito guidato attualmente da Tajani: "Forza Italia è schiacciata sulle posizioni di Meloni". Fanpage.it - Pascale prepara la discesa in politica: “Mi candiderei con FI, ma è schiacciata su posizioni di Meloni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Francesca, ex fidanzata di Silvio Berlusconi, non nasconde i suoi progetti: è pronta a scendere in. Ma non condivide la linea, e soprattutto gli alleati, del partito guidato attualmente da Tajani: "Forza Italia èsulledi Meloni".

