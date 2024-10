Nba, Oklahoma City meglio di Denver. Boston vince ancora (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 - Il big match della notte Nba se lo aggiudica Oklahoma City, che al debutto stagionale sbanca Denver, mandando subito un chiaro messaggio alle contendenti alla corsa alle posizioni di vertice della Western Conference. La sfida della Ball Arena va in archivio sul risultato di 102-87 in favore degli ospiti. Il protagonista, manco a dirlo, è Gilgeous-Alexander, autore di 28 punti (con anche 8 assist). Super anche la prova di Holmgren, che fa registrare una doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi. Dall'altra parte non basta ai Nuggets, che tirano malissimo dal campo, la tripla doppia di Jokic, che chiude con 16 punti, 12 rimbalzi e 13 assist. Randle ed Edwards stellari Restando a Ovest, Minnesota ha ragione di Sacramento, che non riesce a difendere il proprio parquet. Sport.quotidiano.net - Nba, Oklahoma City meglio di Denver. Boston vince ancora Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024 - Il big match della notte Nba se lo aggiudica, che al debutto stagionale sbanca, mandando subito un chiaro messaggio alle contendenti alla corsa alle posizioni di vertice della Western Conference. La sfida della Ball Arena va in archivio sul risultato di 102-87 in favore degli ospiti. Il protagonista, manco a dirlo, è Gilgeous-Alexander, autore di 28 punti (con anche 8 assist). Super anche la prova di Holmgren, che fa registrare una doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi. Dall'altra parte non basta ai Nuggets, che tirano malissimo dal campo, la tripla doppia di Jokic, che chiude con 16 punti, 12 rimbalzi e 13 assist. Randle ed Edwards stellari Restando a Ovest, Minnesota ha ragione di Sacramento, che non riesce a difendere il proprio parquet.

