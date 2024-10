Spazionapoli.it - Napoli-Bonny, arrivano conferme: c’è ‘attrazione reciproca’, le ultime

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilha messo gli occhi su Ange-Yoan: l’attaccante del Parma è finito nel mirino del club azzurro, in queste ore sono emerse novità importanti. Ange-Yoanè finito nel mirino dele non solo. L’attaccante del Parma si è ben messo in mostra in questa prima fase della stagione: tre gol ed un assist all’attivo,secondo alcuni sarebbe un profilo perfetto per il ruolo di vice Lukaku. Ilci sta pensando e lestanno arrivando proprio in queste ore. Certo, difficile pensare che l’operazione posso prendere corpo già nel prossimo mese di gennaio, a campionato in corso e con difficoltà evidenti nell’andare a sostituire un centravanti titolare: la posizione del Parma potrebbe essere già definita in questo senso, ed allora il tutto andrebbe traslato alla prossima estate.