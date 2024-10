Mostre, al via ‘I grandi collettori lungotevere’, l’infrastruttura ‘nascosta’ di Roma (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un evento espositivo per raccontare in maniera documentale una infrastruttura storica della città. A questo è dedicata la L'articolo Mostre, al via ‘I grandi collettori lungotevere’, l’infrastruttura ‘nascosta’ di Roma proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Mostre, al via ‘I grandi collettori lungotevere’, l’infrastruttura ‘nascosta’ di Roma Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un evento espositivo per raccontare in maniera documentale una infrastruttura storica della città. A questo è dedicata la L'articolo, al via ‘Idiproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mostre - al via ‘I grandi collettori lungotevere’ - l’infrastruttura ‘nascosta’ di Roma - (Adnkronos) – Un evento espositivo per raccontare in maniera documentale una infrastruttura storica della città. A questo è dedicata la mostra fotografica: “I grandi collettori lungotevere. Una monumentale infrastruttura nascosta per Roma Capitale” ... (Webmagazine24.it)

Mostre - al via ‘I grandi collettori lungotevere’ - l’infrastruttura ‘nascosta’ di Roma - L'esposizione in programma da oggi al 29 novembre Un evento espositivo per raccontare in maniera documentale una infrastruttura storica della città. A questo è dedicata la mostra fotografica: “I grandi collettori lungotevere. Una monumentale ... (Sbircialanotizia.it)

Mostre - al via 'I grandi collettori lungotevere' - l'infrastruttura 'nascosta' di Roma - Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Un evento espositivo per raccontare in maniera documentale una infrastruttura storica della città. A questo è dedicata la mostra fotografica: “I grandi collettori lungotevere. Una monumentale infrastruttura nascosta per ... (Liberoquotidiano.it)

"Effetto Novecento" : ll Museo Novecento dà il via alla stagione autunnale con un ricco calendario di grandi mostre ed eventi - Parte Effetto Novecento, un nuovo e ricco programma di mostre ed eventi per l’autunno 2024. Iniziamo il 23 settembre con l’apertura al pubblico di Ho paura di disegnare mia madre dell’artista ucraina Oleksandra Horobets, una mostra che, inutile ... (Firenzetoday.it)