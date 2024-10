Lanazione.it - Mobilitazione per riaprire la chiesa. Petizione on line contro il degrado

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Unaonper cercare di recuperare alla fruizione del pubblico una delle chiese più importanti della regione, la prima Cattedrale della città quando ancora la costruzione del Duomo era solo a livello di progetto. E’ ladi San Francesco che si trova da tempo in condizioni fatiscenti ed è da molti anni chiusa al pubblico. Per iniziativa di un cittadino che ha cuore la sorte dell’edificio religioso, Roberto Selvaggini,è stata promossa una raccolta di firme sulla piattaforma internet change.com per spingere il Comune ad organizzarsi per rendere visitabile il monumento, che è famoso per essere stata la secondaal mondo, dopo la Basilica di Assisi, ad essere dedicate al patrono d’Italia dal momento che la sua costruzione iniziò nel 1227, ovvero appena un anno dopo la morte del santo.