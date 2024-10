Lutto nel calcio è morto Zé Carlos | l’ex terzino del Brasile aveva 56 anni

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Il difensore ha preso parte ai mondiali di calcio del 1998 in Francia con la Seleçao. La Confederazione calcistica brasiliana ha confermato la morte del giocatore del Brasile, avvenuta per un sospetto arresto cardiaco, mentre trascorreva gli ultimi giorni a casa della nipote a San Paolo. "Zé Carlos è stato molto importante nella campagna della nazionale brasiliana del 1998, quando abbiamo raggiunto la finale della Coppa del Mondo. Era un giocatore determinato, con molta forza fisica, che ha avuto una carriera notevole in vari club", le parole di cordoglio del presidente della Federazione Brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues.