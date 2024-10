LIVE – Ternana-Rimini, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di venerdì 25 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Ternana-Rimini, match valido per l’undicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Al Libero Liberati gli umbri, al momento secondi in classifica a -2 dalla vetta, vogliono vincere per portarsi al comando almeno per qualche ora. Gli ospiti romagnoli, invece, sono partiti in modo altalenante ma hanno pur sempre totalizzato un bottino di punti tale da consentirgli di sostare in zona playoff. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.30 di venerdì 25 ottobre. DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Ternana-Rimini ore 20.30 LIVE – Ternana-Rimini, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ladi, match valido per l’undicesima giornata del girone B della. Al Libero Liberati gli umbri, al momento secondi in classifica a -2 dalla vetta, vogliono vincere per portarsi al comando almeno per qualche ora. Gli ospiti romagnoli, invece, sono partiti in modo altalenante ma hanno pur sempre totalizzato un bottino di punti tale da consentirgli di sostare in zona playoff. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.30 di venerdì 25 ottobre. DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 20.30) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Ternana-Ascoli 2-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - La diretta live di Ternana-Ascoli, match valido per la nona giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Le due squadre appena pochi mesi fa giocavano in Serie B e sono desiderose di tornare nei palcoscenici che di solito calcano, c’è però da ... (Sportface.it)

LIVE – Ternana-Ascoli 0-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - La diretta live di Ternana-Ascoli, match valido per la nona giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Le due squadre appena pochi mesi fa giocavano in Serie B e sono desiderose di tornare nei palcoscenici che di solito calcano, c’è però da ... (Sportface.it)

LIVE – Ternana-Ascoli - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - La diretta live di Ternana-Ascoli, match valido per la nona giornata del girone B della Serie C 2024/2025. Le due squadre appena pochi mesi fa giocavano in Serie B e sono desiderose di tornare nei palcoscenici che di solito calcano, c’è però da ... (Sportface.it)