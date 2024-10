Lanazione.it - L’attacco di Morbidelli: "La politica mi delude"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Si deve ritrovare la serietà della". Lo ha detto l’ex assessore provinciale e attuale assessore della giunta di Castelfranco Piandiscò Marcoin merito alle ultime vicende politiche che hanno interessato la Provincia di Arezzo. Chiamati in causa, in primo luogo, i sindaci del centro destra, ("Cosa avete intenzione di fare?"). Non è mancata, poi, una critica alla sinistra, che al primo consiglio comunale ha messo in atto da "una lezioncina da primo giorno di scuola: analisi e racconti immaginati e non vissuti, perché spesso erano assenti, da parte di coloro che si sentono sempre superiori, più bravi (a parole) e più democratici. Purtroppo – ha aggiunto- non hanno mai partecipato alle commissioni consiliari nonostante in alcuni casi le presiedessero".