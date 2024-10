Il delitto di Flavia Agonigi, le indagini e le svolta: “Il marito è distrutto. Erano una famiglia felice” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Casciana Terme-Lari (Pisa), 25 ottobre 2024 – Che ci fosse un assassino in libertà, da diversi giorni, lo temevano tutti. Perché il giallo di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni, di origine brasiliana ma cittadina italiana, residente a Pontedera, scomparsa dallo scorso 12 ottobre dopo avere trascorso una serata con le amiche in un locale in provincia di Pistoia (il Don Carlos di Chiesina Uzzanese), aveva tutt’altro sapore che quello dell’allontanamento volontario. Il marito stesso Emiliano – il primo a dare l’allarme alla polizia –, pochi giorni fa aveva detto: “Flavia non è andata via volontariamente”. Il suo corpo privo di vita è stato trovato nel pomeriggio di ieri in un’abitazione di Sant’Ermo, piccola frazione fra le colline del comune di Casciana Terme Lari. Lanazione.it - Il delitto di Flavia Agonigi, le indagini e le svolta: “Il marito è distrutto. Erano una famiglia felice” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Casciana Terme-Lari (Pisa), 25 ottobre 2024 – Che ci fosse un assassino in libertà, da diversi giorni, lo temevano tutti. Perché il giallo diMello, la donna di 54 anni, di origine brasiliana ma cittadina italiana, residente a Pontedera, scomparsa dallo scorso 12 ottobre dopo avere trascorso una serata con le amiche in un locale in provincia di Pistoia (il Don Carlos di Chiesina Uzzanese), aveva tutt’altro sapore che quello dell’allontanamento volontario. Ilstesso Emiliano – il primo a dare l’allarme alla polizia –, pochi giorni fa aveva detto: “non è andata via volontariamente”. Il suo corpo privo di vita è stato trovato nel pomeriggio di ieri in un’abitazione di Sant’Ermo, piccola frazione fra le colline del comune di Casciana Terme Lari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna scomparsa a Pontedera : trovato in una cisterna il cadavere di Flavia Mello Agonigi. Arrestato 34enne - Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni di Pontedera di cui non si avevano più notizie da venerdì 18 ottobre 2024 L'articolo Donna scomparsa a Pontedera: trovato in una cisterna il cadavere di Flavia Mello ... (Firenzepost.it)

Pontedera - 54enne trovata morta in una cisterna. Arrestato un 34enne per la scomparsa di Flavia Mello Agonigi - Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni scomparsa da giorni a Pontedera (Pisa), è stata trovata morta nel pomeriggio in un’abitazione non distante da Casciana Terme (Pisa), in Valdera. Secondo quanto appreso da fonti investigative, la polizia di ... (Gazzettadelsud.it)

Flavia Mello Agonigi trovata senza vita dopo la scomparsa a Pontedera : arrestato un italiano per omicidio - Si sono chiuse con la peggiore delle notizie le ricerche di Flavia Mello Agonigi, la donna di 55 anni di origine brasiliana scomparsa in circostanze misteriose a Pontedera (Pisa) la notte tra l’11 e il 12 ottobre scorso. Nel pomeriggio di oggi 24 ... (Thesocialpost.it)

Flavia Mello Agonigi - trovata morta la donna scomparsa da Pontedera : fermato un uomo - Era andata a ballare con le amiche, poi si era allontanata dal loro e di lei si erano perse le tracce. Ora, dopo dodici giorni di ricerche, il cadavere di Flavia Mello Agonigi, 54 anni, italo-brasiliana, scomparsa sabato 12 ottobre, è stato ... (Ilfattoquotidiano.it)