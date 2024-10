Gli rubano il cellulare, lui si arrampica fino a 20 metri di altezza: la scena incredibile in stazione centrale a Milano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha davvero dell'incredibile quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, in pieno centro a Milano, alla stazione centrale. Un uomo, intorno alle 18.30, si è Leggo.it - Gli rubano il cellulare, lui si arrampica fino a 20 metri di altezza: la scena incredibile in stazione centrale a Milano Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha davvero dell'quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, in pieno centro a, alla. Un uomo, intorno alle 18.30, si è

Milano - uomo si arrampica sulla Stazione Centrale : tratto in salvo - Dopo alcuni momenti di apprensione è strato tratto in salvo l'uomo che nel pomeriggio si era arrampicato sulla facciata esterna della Stazione Centrale di Milano, approfittando di alcune impalcature. Soccorso dai vigili del fuoco, che lo hanno ... (Tg24.sky.it)

Milano - gli rubano il cellulare e si arrampica sulla stazione Centrale per protesta - Milano – La protesta sui generis e a dir poco plateale in cima all'edifico Centrale della stazione, pare per protestare per il furto di un cellulare in piazza Duca d'Aosta. Gli sguardi all'insù di centinaia di passeggeri che in quei minuti stavano ... (Ilgiorno.it)

Paura a Milano - un uomo si arrampica sulla facciata della stazione Centrale - Il clochard romeno ha sfruttato un'impalcatura allestita per dei lavori ed è rimasto in cima all'edificio per quasi due ora. Il motivo? Un telefono introvabile (Ilgiornale.it)

Allerta in Stazione Centrale : un uomo in cima alla facciata provoca chiusura degli ingressi frontali - Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore di Milano, un imprevisto ha bloccato l’accesso alla Stazione Centrale, punto nevralgico dei trasporti italiani. Un uomo si è arrampicato sulla facciata frontale dell’edificio, raggiungendo un’altezza di ... (Gaeta.it)