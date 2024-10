Esplosione alla Toyota, il collega delle due vittime: “Non si può morire per portare il pane a casa” (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Fanpage.it parla uno dei colleghi dei due operai deceduti nell'Esplosione avvenuta mercoledì 23 ottobre alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, in provincia di Bologna. Le due vittime si chiamavano Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34. "Erano bravissime persone, mangiavamo, prendevamo il caffè e scherzavamo insieme", ha raccontato. Fanpage.it - Esplosione alla Toyota, il collega delle due vittime: “Non si può morire per portare il pane a casa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Fanpage.it parla uno dei colleghi dei due operai deceduti nell'avvenuta mercoledì 23 ottobreMaterial Handling di Borgo Panigale, in provincia di Bologna. Le duesi chiamavano Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34. "Erano bravissime persone, mangiavamo, prendevamo il caffè e scherzavamo insieme", ha raccontato.

