DIRETTA Serie A, Torino-Como: segui la cronaca LIVE del match (Di venerdì 25 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Vanoli e il Como di Fabregas in tempo reale Il Torino riceve il Como nel secondo anticipo del venerdì valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni separate da due punti in classifica in favore dei piemontesi che sarà DIRETTA dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta. Paolo Vanoli, tecnico del Torino (foto Ansa) – Calciomercato.itDopo un ottimo avvio di stagione, i granata di Paolo Vanoli sono entrati in crisi con tre sconfitte di fila (curiosamente tutte con il punteggio di 3-2, ndr) subite contro la Lazio, l’Inter e il Cagliari. Urge il ritorno al successo per evitare di vivere un’altra annata anonima a centro classifica. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Torino-Como: segui la cronaca LIVE del match Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre ildell’Olimpico Grande’ tra ildi Vanoli e ildi Fabregas in tempo reale Ilriceve ilnel secondo anticipo del venerdì valido per la nona giornata del campionato diA. Una sfida tra due formazioni separate da due punti in classifica in favore dei piemontesi che saràdall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta. Paolo Vanoli, tecnico del(foto Ansa) – Calciomercato.itDopo un ottimo avvio di stagione, i granata di Paolo Vanoli sono entrati in crisi con tre sconfitte di fila (curiosamente tutte con il punteggio di 3-2, ndr) subite contro la Lazio, l’Inter e il Cagliari. Urge il ritorno al successo per evitare di vivere un’altra annata anonima a centro classifica.

