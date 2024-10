Sport.quotidiano.net - Braunoder sbaglia, Njie ne approfitta: il Torino batte il Como 1-0

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024)– Un errore difensivo di, costa la partita per ilcontro il. Dopo un primo tempo giocato a basso ritmo, il match si accende nella ripresa con il gol di Alieu. Fabregas sceglie Goldaniga e non Iovine, per sostituire l’infortunato Van Der Brempt. Partita molto tattica all’ inizio, senza alcuna emozione fino all’ 11’ quando una triangolazione fra Strefezza e Fadera, libera Paz dal limite, il suo tiro va fuori di poco. Ilfa sempre gioco ma non va mai al tiro, con un toro, che pensa solo a difendersi e si inizia a sentire qualche fischio all’Olimpico, solo dopo 20 minuti. I granata si vedono con fiacco tiro di Ricci dai 30 metri, che va fuori. La prima vera occasione è per Fadera al 24’, l’ala lariana entra in area, Coco scivola nel contrasto e si trova solo davanti a Milinkovic-Savic, la sua uscita blocca il pallone al gambiano.