Bologna-Milan verso il rinvio (quindi Theo e Reijnders niente Napoli). Franco Ordine: «addio regolarità»

Bologna-Milan verso il rinvio (quindi Theo e Rejnders niente Napoli). A scriverlo su Twitter è il giornalista Franco Ordine che attacca la non decisione.

Bologna-Milan verso il rinvio. Passa il precedente pericoloso che un sindaco decide sul campionato arrogandosi poteri di Prefetto e protezione civile. Prima data utile per il recupero febbraio 2025. Col Napoli Theo e Reijnders sconteranno le squalifiche. addio regolarità.

— francesco Ordine (@FrancescoOrdine) October 25, 2024

Bologna-Milan, ecco la cronaca della mattinata in Lega Serie A (ha vinto il Bologna)

Bologna-Milan è un pasticcio.

