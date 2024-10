Calciomercato.it - Bologna-Milan verso il rinvio: adesso è caos totale

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)diventa sempre più un caso, l’ipotesi principale ora è quella del: il rimpallo di notizie e pareri sulla vicenda genera polemiche infinite Una giornata caotica e paradossale, quella che stiamo vivendo a livello calcistico in questo venerdì di campionato. Con una vigilia di match del sabato importanti e tutti da seguire che si è fatta improvvisamente, partendo da ieri sera, più complessa del previsto. A tenere banco, c’è il caso, con gli scenari che sono già cambiati più volte.il– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La decisione del sindaco bolognese di non aprire lo stadio al pubblico per le vicende legate all’alluvione, l’opposizione della Lega Calcio, la ricerca di una soluzione alternativa, l’ipotesi. C’è stato di tutto in queste ore.