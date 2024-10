Aversa in trasferta a Reggio Emilia. Frumuselu: "Squadra ostica" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre, alle ore 16, la Virtus Aversa targata Evolution Green affronterà in trasferta la formazione di Reggio Emilia. Cristian Frumuselu, centrale normanno, ha espresso grande entusiasmo per il sostegno della tifoseria, per l’importanza della gara e la forza del gruppo. "Sono stato Europa.today.it - Aversa in trasferta a Reggio Emilia. Frumuselu: "Squadra ostica" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre, alle ore 16, la Virtustargata Evolution Green affronterà inla formazione di. Cristian, centrale normanno, ha espresso grande entusiasmo per il sostegno della tifoseria, per l’importanza della gara e la forza del gruppo. "Sono stato

Aversa all'esame Siena in trasferta : "Si fa sul serio dopo 10 test" - E' arrivato il momento tanto atteso. Domenica 6 ottobre, alle 19, parte la stagione 2024-25 della Evolution Green Aversa. Gara in trasferta contro una delle 'corazzate' della Serie A2, la Emma Villas Siena. Subito un test importante per i ragazzi ... (Casertanews.it)

Empoli - trasferta insidiosa. D’Aversa sprona gli azzurri : "Oggi dobbiamo dare più del 100 per cento» - Dal 7-0 dell’andata, al 2-1 del ritorno. Lo scorso anno la Roma è stato il punto più basso e quello più alto della stagione dell’Empoli. Dalla sconfitta che portò all’esonero di Zanetti, alla vittoria che valse la salvezza. Ed ecco che anche ... (Sport.quotidiano.net)