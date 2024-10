Arriva “Bershka Series”, la nuova capsule collection (e la presenta Stella Jones) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Avrà il volto della modella Stella Jones la nuova capsule collection “Bershka Series”, ideata e creata per alzare il posizionamento di uno dei brand del gruppo Inditex più famosi. Per farlo, la capsule fa parte di una strategia per, appunto, aumentarne il posizionamento, che è già partita nel 2023. Per questo, la fascia di prezzo di questa linea è più alta rispetto ai soliti suoi prezzi. “Bershka Series”, la nuova capsule collection per alzare il posizionamento del brand Questa nuova collezione ha come focus sia il design che la qualità dei pezzi. Soprattutto, l’aesthetic ombina maschile e femminile con texture e volumi. La scelta è volutamente caduta su modelli senza tempo: ha una gamma cromatica che risalta sicuramente il nero, con tocchi di rosso ciliegia, toni pastello e finiture metalliche. Metropolitanmagazine.it - Arriva “Bershka Series”, la nuova capsule collection (e la presenta Stella Jones) Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Avrà il volto della modellala”, ideata e creata per alzare il posizionamento di uno dei brand del gruppo Inditex più famosi. Per farlo, lafa parte di una strategia per, appunto, aumentarne il posizionamento, che è già partita nel 2023. Per questo, la fascia di prezzo di questa linea è più alta rispetto ai soliti suoi prezzi. “”, laper alzare il posizionamento del brand Questacollezione ha come focus sia il design che la qualità dei pezzi. Soprattutto, l’aesthetic ombina maschile e femminile con texture e volumi. La scelta è volutamente caduta su modelli senza tempo: ha una gamma cromatica che risalta sicuramente il nero, con tocchi di rosso ciliegia, toni pastello e finiture metalliche.

