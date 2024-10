Quotidiano.net - A novembre San Miniato si trasforma nella capitale del tartufo bianco

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli ultimi tre fine settimana di, a San, sono dedicati all'appuntamento con la Mostra Mercato del, un evento che riunisce buongustai, professionisti e assaggiatori curiosi che potranno divertirsi all'aria aperta e gustare menù a base di. Da 50 anni, il borgo della provincia di Pisa ospita un vero e proprio "festival" gastronomico dedicato al, il "re" delle colline sanminiatesi, proponendo un mix di sapori, odori e colori. La piccola e affascinante cittadina di Sandiventa un "Laboratorio del gusto" open-air con bancarelle sparse per le piazze. La Mostra Nazionale dela Sanè l'occasione migliore per assaggiare ricette tradizionali realizzate con il prezioso, acquistare prodotti tipici toscani e partecipare ad eventi speciali come la caccia al