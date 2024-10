Ilgiorno.it - A Busto Arsizio la nuova la piazza dei Bersaglieri: 10 milioni per un nuovo edificio e la riqualificazione del mercato

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(Varese), 25 ottobre 2024 – Un altro passo avanti per ladei, l’area dove al momento continua a svolgersi ilsettimanale di giovedì e sabato, il cui trasferimento in vista del cantiere slitta di alcuni mesi. La Giunta “su proposta del sindaco Emanuele Antonelli – come si legge nella nota diffusa da Palazzo Gilardoni – ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell’Boost e alladelladel, comportante una spesa complessiva di 9.923.483 euro”. L’intervento, prosegue il comunicato, “è ricompreso tra quelli finanziati da un contributo a valere sulla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile denominata “B.Re.a.T.H.E. Generation, Fili Urbani“.