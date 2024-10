Movieplayer.it - X Factor 2024, Manuel Agnelli: “Questo è il primo anno in cui mi diverto!”

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Su Sky e NOW iniziano le serate live del format che porta la musica in prima serata. Alla conduzione Giorgia e al tavolo i giudici, sempre più affiatati:, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Dopo lunghe e sofferte selezioni X, lo show prodotto da Sky Italia e Freemantle, può finalmente dare il via alle tanto attese serate live (dal 24 ottobre). Con un tavolo dei giudici così unito e la conduzione di Giorgia, questa edizione sembra stia mantenendo la promessa di riportare la musica al centro del palco, mostrando agli spettatori anche quelle dinamiche proprie della discografia che rimangono sconosciute., Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia hcosì selezionato i loro concorrenti in modo da permettere loro un percorso di crescita che li avvicinerà ai meccanismi della di