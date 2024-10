Gamerbrain.net - Voidwrought: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’arrivo della Stella Rossa è solo l’inizio di una nuova era nel mondo di, un metroidvania frenetico che trascina i giocatori in un viaggio attraverso dimensioni oscure e ambientazioni atmosferiche. Sviluppato da Jouni Valjakka, già noto per titoli come Anima Song of the Abyss e Vigil: The Longest Night, questo nuovo progetto espande ulteriormente il suo stile artistico e narrativo con un’esperienza di gioco potente e coinvolgente.In, il Simulacro, una creatura che si risveglia dal suo bozzolo, è spinto a raccogliere l’Icore, il sangue degli dei, dai mostri che ne sono bramosi. Questo viaggio lo porterà a confrontarsi con un mondo spezzato, dove la Città Grigia è un rifugio per superstiti e antichi seguaci, un tempo fedeli a un culto perduto.