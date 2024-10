Treno deraglia in Norvegia: “Un morto e diversi feriti” (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Norvegia un Treno con a bordo una novantina di persone è deragliato. Una persona ha perso al vita e si contano vari feriti, secondo quanto dichiarato dalla polizia alla radiotelevisione pubblica norvegese Norsk rikskringkasting. Il Treno, composto da 5 vagoni, stava viaggiando tra Trondheim e Bodo e la sua locomotiva è uscita dai binari presso la località di Finneidfjord, vicino a Mo i Rama. A bordo del Treno c’erano 55 passeggeri, e si riporta che la locomotiva e la prima carrozza siano scivolate lungo un pendio. Testimonianze di alcuni passeggeri descrivono momenti di panico e caos, con un uomo che ha raccontato di aver assistito a una “frana terribile” che ha costretto il macchinista a frenare bruscamente. Thesocialpost.it - Treno deraglia in Norvegia: “Un morto e diversi feriti” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inuncon a bordo una novantina di persone èto. Una persona ha perso al vita e si contano vari, secondo quanto dichiarato dalla polizia alla radiotelevisione pubblica norvegese Norsk rikskringkasting. Il, composto da 5 vagoni, stava viaggiando tra Trondheim e Bodo e la sua locomotiva è uscita dai binari presso la località di Finneidfjord, vicino a Mo i Rama. A bordo delc’erano 55 passeggeri, e si riporta che la locomotiva e la prima carrozza siano scivolate lungo un pendio. Testimonianze di alcuni passeggeri descrivono momenti di panico e caos, con un uomo che ha raccontato di aver assistito a una “frana terribile” che ha costretto il macchinista a frenare bruscamente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidenti Norvegia: treno deraglia, un morto e vari feriti - Il treno passeggeri è deragliato nel nord della Norvegia: «Quel che sappiamo è che un treno tra Trondheim e Bodo ha deragliato con la locomotiva e il primo vagone», ha dichiarato a Nrk Widar Lian, ... (bluewin.ch)

Colpita scuola usata come rifugio a Nuseirat, 17 palestinesi uccisi - Roma, 24 ott. (askanews) -Immagini dei danni a una scuola usata come rifugio per sfollati a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, mentre ... (stream24.ilsole24ore.com)

Norvegia, treno deraglia con a bordo tra i 50 e i 70 passeggeri: almeno un morto e quattro feriti - Il bilancio delle vittime nel deragliamento di un treno in Norvegia è di un morto e 4 feriti. Sul posto i soccorritori e la polizia ... (notizie.it)

Treno deraglia in Norvegia - Il bilancio delle vittime nel deragliamento di un treno in Norvegia è di un morto e 4 feriti. Sul posto i soccorritori e la polizia ... (notizie.it)

Migranti, von der Leyen: Accordo Italia-Albania bilaterale. Monitoriamo, non commentiamo SOTTOTITOLI - (Agenzia Vista) "Stiamo stati molto chiari fin dall'inizio. Monitoriamo gli sviluppi legati" all'accordo Italia-Albania in materia di migrazioni ... (stream24.ilsole24ore.com)