Torta di nocciole e cioccolato: buona quanto un Ferrero Rocher (Di giovedì 24 ottobre 2024) Torta di nocciole e cioccolato: buona quanto un Ferrero Rocher Da quanto ho potuto notare sulla mia pagina Facebook vi piacciono molto le torte golosissime, esattamente come piacciono a me, quindi ho deciso di proporvi questa Torta molto, ma molto monella. Il suo gusto è simile a quello dei Ferrero Rocher, a di re il vero è golosa già a partire dall’impasto, infatti state attente a non assaggiarlo altrimenti lo finirete tutto. Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)diunDaho potuto notare sulla mia pagina Facebook vi piacciono molto le torte golosissime, esattamente come piacciono a me, quindi ho deciso di proporvi questamolto, ma molto monella. Il suo gusto è simile a quello dei, a di re il vero è golosa già a partire dall’impasto, infatti state attente a non assaggiarlo altrimenti lo finirete tutto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fino a quando si potrà vedere la cometa del secolo C/2023 A3 in Italia e quando ci saranno le prossime - La “cometa del secolo” C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) continua a brillare nel cielo dopo il tramonto, ma sono gli ultimi giorni per poterla vedere a occhio nudo in luoghi privi di inquinamento luminoso ... (msn.com)

Amazzonia: siccità da record; il ruolo delle temperature degli oceani sulle piogge amazzoniche - SICCITA' DA RECORD IN AMAZZONIA - Il bacino amazzonico sta soffrendo una siccità molto grave, persino peggiore di quella ... anno il deficit pluviometrico è decisamente più elevato di quanto sovente ... (3bmeteo.com)

Inter, questione infortunati: quando tornano Acerbi, Calhanoglu, Asllani, Buchanan e Carlos Augusto - La buona notizia della serata di Berna sono sicuramente i tre punti raccolti. La brutta, invece, l`ennesimo infortunio stagionale, visto che al Wankdorf si è fermato. (calciomercato.com)

Greta Spreafico, svolta nelle indagini: «Tosi ha mentito, ha incontrato quella donna molto prima». La risposta di lui - Andrea Tosi, giardiniere e l’ultimo a vedere viva Greta Spreafico, ha mentito sulla data del loro primo incontro. Inizialmente, Tosi aveva dichiarato di aver visto dal vivo Greta solo il ... (leggo.it)

Federico Chiesa non gioca mai nel Liverpool, Slot: «In Premier si corre molto di più» - Secondo il tecnico dei Reds, Arne Slot, dipendono dal fatto che «è arrivato in un campionato dove l’intensità è molto più alta rispetto alla ... E ancora: «Non so quando raggiungerà il livello dei ... (corriere.it)