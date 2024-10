Summit Meloni-Metsola | KievMOmigranti

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 21.26 Il presidente del Consiglio Giorgia, ha incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Parlamento Europeo, Roberta.Al centro del colloquio i principali temi dell'agenda internazionale:dall'aggressione russa all' Ucraina alla la crisi in Medio e la situazione in Venezuela. Sono stati inoltre trattati i dossier europei di maggior rilievo come la gestione comune del fenomeno migratorio e il rilancio della competitività in vista del Consiglio Europeo informale di Budapest del 7 e 8 novembre.