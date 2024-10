Sulle Tlc per il governo è tempo di concretezza. Parla Basso (Wind Tre) (Di giovedì 24 ottobre 2024) La norma anti-pirateria che introduce la reclusione per gli operatori ha generato una levata di scudi da parte delle Telco. In realtà questa distanza di vedute tra istituzioni e player del settore non è l’unica, perché si aggiunge al dibattito sul ddl Sicurezza pubblica, alla questione dei limiti delle emissioni elettromagnetiche (i cosiddetti limiti Cem) del 5G o al ddl zone montane. Una serie di provvedimenti che denota un approccio legislativo severo nei confronti di un comparto che ha un’importanza strategica per il tessuto industriale, innanzitutto per la sua funzionalità ai fini della transizione digitale. Formiche.net - Sulle Tlc per il governo è tempo di concretezza. Parla Basso (Wind Tre) Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) La norma anti-pirateria che introduce la reclusione per gli operatori ha generato una levata di scudi da parte delle Telco. In realtà questa distanza di vedute tra istituzioni e player del settore non è l’unica, perché si aggiunge al dibattito sul ddl Sicurezza pubblica, alla questione dei limiti delle emissioni elettromagnetiche (i cosiddetti limiti Cem) del 5G o al ddl zone montane. Una serie di provvedimenti che denota un approccio legislativo severo nei confronti di un comparto che ha un’importanza strategica per il tessuto industriale, innanzitutto per la sua funzionalità ai fini della transizione digitale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo E-R - formalizzata al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale - La presidente facente funzione ha firmato e inviato alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per gli “eccezionali eventi metereologici” che hanno colpito l’Emilia-Romagna a partire dallo scorso 17... (Modenatoday.it)

Agricoltura in ginocchio dopo l'ondata di maltempo - Catanzaro : "Subito un sostegno dal governo" - La dichiarazione di stato di calamità naturale per i danni in agricoltura causati dal maltempo dello scorso fine settimana: è stata chiesta con un'interrogazione dal gruppo all'Ars del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Michele Catanzaro. Esonda il fiume Salso a Licata... (Agrigentonotizie.it)

Il maltempo flagella l’Italia e causa un morto in Emilia Romagna. L’Anbi lancia l’allarme e chiede al governo di mettere al primo posto dell’agenda politica la sicurezza idrica del Paese - . A poco importa ricordare che la rete idraulica minore, benché travolta dalle esondazioni dei fiumi come il resto del territorio, stia ora contribuendo in maniera determinante allo scolo delle acque alluvionali o che è ripartita la rete di solidarietà operativa dei Consorzi di bonifica da tutta Italia”. (Lanotiziagiornale.it)