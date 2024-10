"Rischio chimico": dopo la luganega, il Ministero richiama pure i crauti (Di giovedì 24 ottobre 2024) dopo la luganega a Rischio salmonella, il Ministero della Salute ha richiamato anche i crauti della val di Gresta, prodotti e commercializzati da un’azienda di Mori. La motivazione è “Rischio chimico”, come si evince dal sito del Ministero.Le analisi compiute sul lotto avrebbero infatti Trentotoday.it - "Rischio chimico": dopo la luganega, il Ministero richiama pure i crauti Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)lasalmonella, ildella Salute hato anche idella val di Gresta, prodotti e commercializzati da un’azienda di Mori. La motivazione è “”, come si evince dal sito del.Le analisi compiute sul lotto avrebbero infatti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte insoddisfatto : Kvara a rischio dopo Empoli - ecco perché - La svolta è arrivata solo dopo il cambio di modulo – dal 4-2-3-1 al 4-3-3 – e grazie agli innesti di Olivera e Simeone, che hanno dato la scossa necessaria per raddrizzare la partita”. Per Conte, ogni partita è una sfida da vincere anche sul piano individuale. com. Il rigore ottenuto, pur soddisfacendo Conte per la determinazione mostrata in quell’occasione, ha anche evidenziato un problema: perché la giusta grinta è emersa solo dopo un’ora di gioco? Questo interrogativo ha portato il tecnico a lanciare un chiaro avvertimento a tutta la squadra, con Kvaratskhelia nel mirino. (Napolipiu.com)

Il viceministro Bignami: "Lepore, il Governo c’è. Ma chi è responsabile?" - Il viceministro Bignami chiede chiarezza sulle responsabilità dopo le alluvioni a Bologna. Il governo valuterà fondi per la ricostruzione. Polemiche sui cantieri del tram. (ilrestodelcarlino.it)

“Aveva un dolore al petto, l’hanno dimessa ed è morta”: la Procura indaga dopo la denuncia di una famiglia milanese - Una 65enne di San Giorgio su Legnano (Milano) è stata trovata senza vita nel letto di casa lo scorso 26 settembre ... (fanpage.it)

Gli alluvionati incalzano: "Ora soluzioni concrete". Bugetti chiede iter più snelli - La sindaca ha proposto incontri mensili per fare il punto sugli interventi in corso. Cassa d’espansione a Vainella, Faggi: "L’auspicio è terminare l’opera nel 2026" . (lanazione.it)