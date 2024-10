Mezza Maratona di Valencia il 26 ottobre Chiappinelli scende in gara

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)inYohanes Chappinelli a. Nel circuito stradale più veloce del mondo, l’Azzurro del Centro Sportivo Carabinieri parteciperà alla. E si svolgerà domenica 26. L’imminente distanza dei 21 km rappresenta una tappa importante per la, in programma sempre ama il 1 dicembre. Il campione d’Europa a squadre a Roma 2024 torna in specialità, dopo il secondo posto a Udine, dove ha sfiorato il primato personale di 1h00:58. La presentazione della– Fonte Fidal/fidal.it Il contesto, come sempre, è planetario, nell’evento che detiene otto delle migliori dieci prestazioni della storia sulla distanza (tra cui il 57:32 di Kibiwott Kandie del 2020 che è stato record del mondo). Annunciati al via gli etiopi Yomif Kejelcha (57:41) e Selemon Barega (57:50), rispettivamente terzo e sesto della storia, e il keniano Daniel Mateiko (58:26).