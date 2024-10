Unlimitednews.it - Mattarella “Solidarietà a vittime maltempo e incidente lavoro Bologna”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –(ITALPRESS) – “Un pensiero dialla città che ci ospita, ai familiari delledell’alluvione e del gravissimomortale suldi ieri. Ai feriti, alle famiglie che stanno soffrendo le conseguenze dele di questa ennesima tragedia sul”. Così il Presidente della Repubblica Sergioin apertura della Biennale dell’economia cooperativa in corso a. “Non vi sono più parole adeguate per esprimere l’allarme e l’angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando. Per l’insufficienza della sicurezza per chi lavora. Gli alluvioni sull’altro versante stanno colpendo queste terre con una frequenza e una intensità che non si conosceva. Conseguenza di evidenti mutamenti climatici.