L’opposizione chiama alla responsabilità | E’ crisi Istituzionale

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiPotrebbe apparire come una circostanza di poca rilevanza politica, quella innescata da qualche settimana a Palazzo di città all’atto della nomina del Presidente della Commissione bilancio e tutta la serie di reazioni seguite sinodimissioni di un consigliere comunale di maggioranza, Antonella Coppola. Quest’ultima, come noto, eletta nella lista del sindaco Laura Nargi, ha espresso il proprio voto per Nicola Giordano, contribuendo all’elezione del già Presidente dell’organismo nella scorsa consiliatura, ma generando la netta presa di posizione dei gruppi direttamente collegati all’ex sindaco Gianluca Festa, contraririaffermazione di uno degli acerrimi “nemici” politici.