La guerra tra le Coree trasloca in Ucraina: 12mila soldati di Kim si addestrano in Russia. Seoul: «Forniremo armi a Kiev» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Se la linea di demarcazione segnata dal 38esimo parallelo riesce ancora a dividere la Corea del Nord dalla Corea del Sud, a fornire un terreno di scontro aperto potrebbe essere l'Ucraina. Negli scorsi giorni migliaia di soldati nordcoreani – l'intelligence di Seoul dice tremila – sono sbarcati in terra russa con il dichiarato obiettivo di ricevere un addestramento militare. Forse l'ultimo, il più concreto, gesto che suggella la stretta collaborazione tra Mosca e Pyongyang. E che al contempo – come da previsioni – ha scatenato la reazione delle potenze che da anni lavorano per isolare Vladimir Putin e Kim Jong-un. Tra queste proprio la Corea del Sud, che ha aperto alla possibilità di fornire armi a Kiev in risposta al patto russo-nordcoreano. «Non rimarremo con le mani in mano», è il monito lanciato dal presidente Yoon Suk Yeol.

