Inter-Juve, derby d’infermeria: ecco chi non ci sarà (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – Quello di domenica 27 ottobre alle 18 sarà un derby d’Italia particolarmente martoriato dagli infortuni che costringeranno gli allenatori Inzaghi e Motta a correre ai ripari e cercare nuove soluzioni. Le due formazioni, non solo escono affaticate dal terzo turno di Champions, ma hanno lunghe code in infermeria che di certo non aiutano ad affrontare una gara dal peso specifico elevato. Situazione Inter La formazione di Simone Inzaghi viene da una vittoria per 1-0 sugli svizzeri dello Young Boys ma perde anche Carlos Augusto. Uscito al 54’ dopo essersi accasciato a terra dopo un’accelerazione, per il brasiliano si sospetta un risentimento ai flessori della coscia sinistra, con l’allenatore che parla di “un problema più serio degli altri”. Sport.quotidiano.net - Inter-Juve, derby d’infermeria: ecco chi non ci sarà Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ottobre 2024 – Quello di domenica 27 ottobre alle 18und’Italia particolarmente martoriato dagli infortuni che costringeranno gli allenatori Inzaghi e Motta a correre ai ripari e cercare nuove soluzioni. Le due formazioni, non solo escono affaticate dal terzo turno di Champions, ma hanno lunghe code in infermeria che di certo non aiutano ad affrontare una gara dal peso specifico elevato. SituazioneLa formazione di Simone Inzaghi viene da una vittoria per 1-0 sugli svizzeri dello Young Boys ma perde anche Carlos Augusto. Uscito al 54’ dopo essersi accasciato a terra dopo un’accelerazione, per il brasiliano si sospetta un risentimento ai flessori della coscia sinistra, con l’allenatore che parla di “un problema più serio degli altri”.

