Gatto ferito probabilmente con una carabina ad aria compressa. E' successo a San Giustino Valdarno

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Questa volta è toccato al povero Oscar, colpito a San, zona Baccano,con unaad. La denuncia arrivata questa mattina da Enpa Sezione di San Giovanni. Ora il gattino Oscar è attualmente ricoverato e grazie all'amore della sua famiglia e alle cure dei suoi veterinari, “sta lottando per rimettersi in sesto”.“Se qualcuno ha visto o sa qualcosa - scrive su Facebook Enpa Sezione di San Giovanni- vi preghiamo di non restare in silenzio. Scrivete al 392 2728333. Diciamo no alla cultura delle armi, no alla violenza contro gli animali di qualsiasi specie. Nel 2024 tutto questo è inaccettabile”. Intanto Enpa fa sapere che è stata sporta denuncia contro ignoti. Se emergeranno testimonianze o prove Enpa, come suo solito, si costituirà parte civile al fianco della famiglia e dell’animale.