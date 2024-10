Gare di Vela: il campo di regata di Agropoli impegnato nell'organizzazione di 2 eventi nazionali (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' candidato all'organizzazione di importanti eventi velistici nazionali, il campo di regata di Agropoli: in particolare, sarà impegnato per la II tappa Circuito Italia CUP classe ILCA del 4 - 6 aprile 2025 e per la II selezione nazionale, classe Optimist, in programma dal 26 al 29 aprile 2025 Salernotoday.it - Gare di Vela: il campo di regata di Agropoli impegnato nell'organizzazione di 2 eventi nazionali Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' candidato all'di importantivelistici, ildidi: in particolare, saràper la II tappa Circuito Italia CUP classe ILCA del 4 - 6 aprile 2025 e per la II selezione nazionale, classe Optimist, in programma dal 26 al 29 aprile 2025

