Dragon Age: The Veilguard, BioWare ha pubblicato il coinvolgente trailer di lancio (Di giovedì 24 ottobre 2024) BioWare ha pubblicato il trailer di lancio di Dragon Age: The Veilguard, nuovo capitolo della serie in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X, Series S e PC dalla giornata del 31 Ottobre 2024. Come sarebbe stato lecito attendersi, questo nuovo filmato è caratterizzato dalla presenza di tutta una serie di sequenze volte ad enfatizzare la componente narrativa del gioco, consentendo di conseguenza ai fan del titolo di farsi un’idea della storia che caratterizzerà quest’ultimo capitolo della saga. Addentrandoci maggiormente nel dettaglio, nel trailer di lancio di Dragon Age: The Veilguard vengono mostrati i personaggi principali del gioco alle prese con tutta una serie di situazioni decisamente complicate e rischiose, affrontando contemporaneamente non pochi nemici decisamente potenti. Game-experience.it - Dragon Age: The Veilguard, BioWare ha pubblicato il coinvolgente trailer di lancio Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)haildidiAge: The, nuovo capitolo della serie in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X, Series S e PC dalla giornata del 31 Ottobre 2024. Come sarebbe stato lecito attendersi, questo nuovo filmato è caratterizzato dalla presenza di tutta una serie di sequenze volte ad enfatizzare la componente narrativa del gioco, consentendo di conseguenza ai fan del titolo di farsi un’idea della storia che caratterizzerà quest’ultimo capitolo della saga. Addentrandoci maggiormente nel dettaglio, neldidiAge: Thevengono mostrati i personaggi principali del gioco alle prese con tutta una serie di situazioni decisamente complicate e rischiose, affrontando contemporaneamente non pochi nemici decisamente potenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Dragon Age : The Veilguard - l’ESRB conferma le scene con personaggi in topless e rivela altre informazioni - Duranti i combattimento è possibile sentire delle grida di dolore, con tanto di esplosioni ed effetti di schizzi di sangue. Il titolo BioWare presenta anche del materiale sessuale: personaggi che si baciano, gemono e si mettono a cavalcioni l’uno sull’altro; personaggi che si accarezzano mentre sono in biancheria intima; dialoghi che fanno riferimento al sesso, come “Pensa a noi che facciamo sesso” o ancora “Stai cercando di fare sesso con me?”. (Game-experience.it)

Dragon Age : The Veilguard - ecco i requisiti di sistema PC con Ray Tracing e senza Ray Tracing - BioWare ha condiviso tutte le informazioni in merito alla versione PC di Dragon Age: The Veilguard, rivelando prima di tutto che il gioco sarĂ totalmente sprovvisto della tecnologia anti-pirateria DRM (quindi niente Denuvo), condividendo inoltre anche i requisiti di sistema di questa versione. 2. Grazie al blog scopriamo i requisiti Minimi senza ray tracing per giocare a 1080p e 30 FPS, con preset Basso: Sistema operativo: 64 bit Windows 10/11 Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X DirectX: Versione 12 Memoria: 100 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD raccomandato, HDD supportato; le CPU AMD su Windows 11 richiedono AGESA V2 1. (Game-experience.it)

Dragon Age : The Veilguard - modalitĂ QualitĂ e Performance su console e supporto a PS5 Pro - ne parla BioWare - BioWare ha rivelato tante nuove informazioni su Dragon Age: The Veilguard, rivelando tra le altre cose che il gioco supporterĂ PS5 Pro con alcune funzioni esclusive, condividendo inoltre anche dei dettagli sulle modalitĂ QualitĂ e Performance presenti su PS5 ed Xbox Series X|S. Le modalitĂ FedeltĂ e Performance del gioco verranno entrambe migliorate, con una risoluzione migliorata nelle modalitĂ 30FPS Fidelity ed in quella 60FPS Performance. (Game-experience.it)