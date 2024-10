Dormire male fa invecchiare più velocemente il cervello: come capire se hai problemi di sonno (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un nuovo studio ha dimostrato che Dormire male può accelerare il processo di invecchiamento del cervello. Gli esami sul volume cerebrale hanno infatti confermato che un sonno di scarsa qualità intorno ai 40 anni può essere associato a un cervello più vecchio di tre anni già a partire dalla mezza età. Fanpage.it - Dormire male fa invecchiare più velocemente il cervello: come capire se hai problemi di sonno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un nuovo studio ha dimostrato chepuò accelerare il processo di invecchiamento del. Gli esami sul volume cerebrale hanno infatti confermato che undi scarsa qualità intorno ai 40 anni può essere associato a unpiù vecchio di tre anni già a partire dalla mezza età.

