Ciclismo: il Giro d'Italia 2025 in Umbria e Toscana (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze,24 ottobre 2024 – Quali saranno le località dell’Umbria e della Toscana interessate al prossimo Giro d’Italia? Seguiamo un po' quello che dovrebbe essere (usiamo il condizionale in attesa della presentazione ufficiale del 12 novembre) l’itinerario in Umbria e Toscana. Nella prima regione dovrebbe essere Gubbio, la “Città di Pietra” famosa anche per la festa dei ceri, la sede di partenza della tappa con arrivo a Siena dopo un tratto di alcuni chilometri di strade bianche, sicuramente più lungo si dice rispetto a quello percorso quest’anno nella tappa da Torre del Lago a Rapolano Terme. Il giorno successivo all’arrivo nella Città del Palio, il Giro potrebbe osservare un giorno di riposo in Toscana per poi riprendere con la frazione a cronometro individuale da Lucca (dove il Giro ha fatto tappa nel 2024 dopo 39 anni con il successo del francese Benjamin Thomas) a Pisa. Sport.quotidiano.net - Ciclismo: il Giro d'Italia 2025 in Umbria e Toscana Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze,24 ottobre 2024 – Quali saranno le località dell’e dellainteressate al prossimod’? Seguiamo un po' quello che dovrebbe essere (usiamo il condizionale in attesa della presentazione ufficiale del 12 novembre) l’itinerario in. Nella prima regione dovrebbe essere Gubbio, la “Città di Pietra” famosa anche per la festa dei ceri, la sede di partenza della tappa con arrivo a Siena dopo un tratto di alcuni chilometri di strade bianche, sicuramente più lungo si dice rispetto a quello percorso quest’anno nella tappa da Torre del Lago a Rapolano Terme. Il giorno successivo all’arrivo nella Città del Palio, ilpotrebbe osservare un giorno di riposo inper poi riprendere con la frazione a cronometro individuale da Lucca (dove ilha fatto tappa nel 2024 dopo 39 anni con il successo del francese Benjamin Thomas) a Pisa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclismo : al francese Champoussin il Giro della Toscana - “Pensavo di raggiungere la coppia al comando – afferma il toscano Ulissi che faceva parte del drappello e giunto ottavo – ma quando occorreva l’ultimo sforzo è mancata la collaborazione. “Una bella giornata, tante squadre al via, 156 atleti con alcuni nomi di spicco, la partecipazione degli sportivi. (Sport.quotidiano.net)

Giro di Toscana 2024 - Clément Champoussin beffa Storer a Pontedera - sesto Pozzovivo - Sulla seconda scalata al Monte Serra si aggiungono anche questi due corridori, mentre tra gli altri c’è Domenico Pozzovivo. Proprio quest’ultimo è più brillante di tutti gli altri e prende un margine di una trentina di secondi sul primo passaggio sul Monte Serra. Nelle prime fasi della corsa si mettono in luce con un attacco sei fuggitivi: Johan Meens (Bingoal Wb), Owen Geleijn (TDT UNIBET), Pierre Latour (TotalEnergies) , Matteo Spreafico (MG K Vis), Andrea Sergiampietri (Team Technipes #inemiliaromagna), Lorenzo Ginestra (Work Service). (Oasport.it)

Ciclismo. È la Bardiani Csf la miglior squadra italiana. Traguardo tagliato grazie a 9 vittorie e 34 podi - Per lui un 6° posto al Giro di Toscana. Note positive per Manuele Tarozzi, "l’uomo in fuga", che ha ottenuto anche una vittoria di tappa al Tour of Qinghai Lake, dove è salito sul podio nella ... (ilrestodelcarlino.it)

Meteo: ancora maltempo, attenzione al rischio di piogge intense! Le previsioni da giovedì 24 - Maltempo senza tregua: tra oggi e sabato attese piogge e temporali in molte regioni, con il rischio di fenomeni intensi ... (meteo.it)

Percorso Giro d’Italia 2025, anticipazioni e indiscrezioni: quali saranno le tappe? Tra partenza all’estero e montagne - Il percorso del Giro d'Italia 2025 verrà presentato il prossimo 12 novembre e inizia a crescere l'attesa per conoscere quale sarà la conformazione della ... (oasport.it)