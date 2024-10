Ucraina, Seul: “Corea del Nord ha inviato altri 1.500 soldati in Russia” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il direttore del National Intelligence Service (Nis) della Corea del Sud, Cho Tae-yong, ha affermato che la Corea del Nord ha inviato altri 1.500 soldati in Russia per sostenere lo sforzo bellico di Mosca nella guerra contro l’Ucraina. La scorsa settimana, il National Intelligence Service (Nis) sudCoreano aveva confermato che Pyongyang aveva giĂ inviato 1.500 forze operative speciali in Russia. Secondo Cho, Pyongyang intende inviare un totale di 10.000 soldati in Russia entro dicembre. La Germania convoca l’incaricato d’affari NordCoreano Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’incaricato d’affari NordCoreano per chiedere chiarimenti sulle notizie di un possibile sostegno militare di Pyongyang alla Russia nella guerra contro l’Ucraina. Lapresse.it - Ucraina, Seul: “Corea del Nord ha inviato altri 1.500 soldati in Russia” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il direttore del National Intelligence Service (Nis) delladel Sud, Cho Tae-yong, ha affermato che ladelha1.500inper sostenere lo sforzo bellico di Mosca nella guerra contro l’. La scorsa settimana, il National Intelligence Service (Nis) sudno aveva confermato che Pyongyang aveva giĂ1.500 forze operative speciali in. Secondo Cho, Pyongyang intende inviare un totale di 10.000inentro dicembre. La Germania convoca l’incaricato d’affarino Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l’incaricato d’affarino per chiedere chiarimenti sulle notizie di un possibile sostegno militare di Pyongyang allanella guerra contro l’

