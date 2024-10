Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-10-2024 ore 11:30

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione chiusa in viale di Tor di Quinto provinci dente all’altezza di via Civita Castellana Disagi con coda a partire da Lungotevere Maresciallo Diaz auto in coda sulla tangenziale est tra la via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico e te la Salaria e l’uscita dellaL’Aquila e direzione San Giovanni in piazza San Pietro per la consueta udienza del mercoledì con Papa Francesco sono possibili disagi alnelle vie limitrofe specialmente a termine dell’udienza intorno alle 13:30 un incidente in Viale Manzoni è la causa delle code l’altezza di via Principe Eugenio alza ilintenso sul lungotevere tra l’isola Tiberina e Ponte Vittorio Emanuele IIin coda in via di Decima per un incidente all’altezza di via Ostiense in entrata apermangono quelle sulla via Pontina Tor de’ Cenci e via Cristoforo Colombo ...