Torna "Scopriamo Girolago", la camminata guidata tra i boschi i borghi del Lago d'Orta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre Torna l'appuntamento con "Scopriamo GiroLago", l'escursione guidata per scoprire la natura del Lago d'Orta, questa volta in versione autunnale.Nel mese di ottobre, infatti, la tradizionale escursione "Scopriamo GiroLago" si veste dei colori sgargianti dell'autunno per Novaratoday.it - Torna "Scopriamo Girolago", la camminata guidata tra i boschi i borghi del Lago d'Orta Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domenica 27 ottobrel'appuntamento con "", l'escursioneper scoprire la natura deld', questa volta in versione autunnale.Nel mese di ottobre, infatti, la tradizionale escursione "" si veste dei colori sgargianti dell'autunno per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Murder in Carini castle" : la visita guidata del castello torna per la notte di Halloween - L'intrigante visita, ambientata nelle suggestive sale del Castello di Carini, che ha catturato l'immaginazione del pubblico con la sua atmosfera mozzafiato torna per la notte di Halloween. Il 31 ottobre, le antiche cariche di storia dell'antico ... (Palermotoday.it)

"Ben Tornata Villa Spada!" : passeggiata guidata - Domenica 13 ottobre “Bentornata Villa Spada!" passeggiata guidata a cura della Fondazione IU Rusconi Ghigi. In compagnia di alcuni protagonisti del recente progetto di restauro che ha interessato l’area verde, compreso il geometrico giardino in ... (Bolognatoday.it)